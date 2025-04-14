Депутат Чепа назвал причины критики Радой украинской армии после удара в Сумах
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По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, обвинения со стороны Незалежной в ударе российской армии по гражданским лицам в Сумах является провокацией, в действительности украинские войска устроили в прифронтовом городе открытое вручение наград и нагнали к этому месту гражданских, что, естественно, вызвало возмущение у депутатов украинского парламента. Об этом сообщает Life.ru.
Он подчеркнул, что привлечение гражданских лиц как раз и является провокацией. Так, киевским режимом было решено наградить в Сумах украинских военных, бесчинствовавших в Курской области, совершавших теракты и зверства по отношению к мирным жителям и удавшимся выйти из окружения.
По мнению парламентария, целью указанной провокации является возобновление военной помощи Киеву.
Ранее глава российского МИД Лавров раскрыл детали ракетного удара в Сумах.