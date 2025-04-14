По словам депутата нижней палаты парламента Алексея Чепы, обвинения со стороны Незалежной в ударе российской армии по гражданским лицам в Сумах является провокацией, в действительности украинские войска устроили в прифронтовом городе открытое вручение наград и нагнали к этому месту гражданских, что, естественно, вызвало возмущение у депутатов украинского парламента. Об этом сообщает Life.ru.