Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о наличии фактов, подтверждающих присутствие западных военных специалистов на объекте в Сумах, по которому был нанесен удар российскими ракетами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданию «Коммерсантъ» сообщил, что российская сторона располагает доказательствами пребывания на пораженном объекте в Сумах не только украинских военачальников, но и их западных коллег. По словам главы внешнеполитического ведомства, иностранные специалисты могли находиться там под видом наемников или в ином статусе.

Лавров напомнил, что согласно нормам международного гуманитарного права запрещается размещение военных объектов и вооружения на территории гражданской инфраструктуры. При этом министр отметил, что еще во время действия Минских соглашений и после начала специальной военной операции неоднократно фиксировались случаи размещения артиллерии и систем ПВО в городских кварталах, вблизи детских садов. Глава МИД упомянул многочисленные видео в интернете, на которых украинские женщины требуют от военных покинуть территории магазинов и детских площадок.

Дипломат подчеркнул, что военнослужащие НАТО присутствуют на территории Украины и напрямую руководят действиями ВСУ. По его словам, американское издание New York Times недавно раскрыло, как США с самого начала конфликта играли ключевую роль в организации атак на российскую территорию — без их участия большинство дальнобойных ракет «не оторвалось бы от своих мест базирования».

Ранее стало известно о том, что в Сумах погиб заместитель комбрига 26-й артиллерийской бригады ВСУ.