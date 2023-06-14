Депутат Госдумы получил ранение в зоне специальной операции
Фото: [© Михаил Метцель/РИА Новости]
Адам Делимханов, парламентарий от Республики Чечня, остался жив, хотя и был ранен. Информация в украинских СМИ является ложной.
О его ранении сообщило издание «Звезда» в своем микроблоге. Журналисты этого СМИ получили соответствующую информацию в пресс-службе Государственной Думы. Есть данные, что он находится под наблюдением медиков.
В свою очередь Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», заявил изданию ТАСС, что Делимханов выехал в Чечню для встречи с Рамзаном Кадыровым. Он должен встретиться с главой республики в ближайшее время.
«Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают», - прокомментировал Алаудинов с иронией появившиеся слухи.