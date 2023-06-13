Украинские спецслужбы планируют создать препятствия для движения транспорта возле зоны проведения спецоперации, что может создать трудности в военных перевозках и подаче нужных ресурсов в новые регионы РФ. Первый зампред Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексей Журавлев рассказал, как в настоящее время обстоят дела в зоне спецоперации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, сегодня уже стартовала решающая стадия противостояния, к которой российская армия хорошо готова. Так, был выстроен ряд линий обороны, подтянуты резервы.

Парламентарий напомнил, что украинская армия слабая во всех отношениях, их не спасает даже обещанная западная техника.

Журавлев пояснил, что беспокоит в плане военных действий только Времьевский выступ, где ВСУ уже смогли захватить ряд деревень.