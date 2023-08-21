Депутат Гурулев назвал условия возвращения мобилизованных граждан
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По словам члена комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Гурулева, мобилизованные граждане, находящиеся в зоне спецоперации, могут отправиться домой при появлении указа о демобилизации. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что мобилизованные равны контрактникам, поэтому должны нести службу в бессрочном режиме.
Ранее сообщалось, что информация о новой волне мобилизации в конце сентября не является правдой.