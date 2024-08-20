Более 9 млн мигрантов въехали в Россию в 2023 году

За прошлый год в Российскую Федерацию мигрировали более 9 млн человек из Содружества Независимых Государств. Россия лидирует по количеству принимаемых переселенцев среди стран СНГ. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил новостной портал РИАМО.

Директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян рассказал журналистам о том, что в РФ до сих пор готовы принимать законопослушных граждан любых государств.

Одним из главных ориентиров России является коллективная работа с другими государствами в сфере миграции. Поэтому рады всем, кто готов чтить традиции и культуру многонациональной страны.

Ранее сообщалось о том, что в Рязанской области за минувшие выходные зафиксировали более 40 случаев нарушений в миграционной сфере. Сотрудники миграционной службы составили 24 протокола о несоблюдение правил въезда и пребывания на территории РФ.