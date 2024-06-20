По словам депутата нижней палаты парламента Александра Толмачева, разгромленные могилы украинских военных в столице Незалежной полностью соответствую хлесткому высказыванию зампреда Совбеза Дмитрия Медведева об убийстве в Испании российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего российский военный вертолет. Об этом сообщает Life.ru .

Он напомнил, что тогда Медведев сказал: «Собаке — собачья смерть».

По мнению парламентария, с человеческим достоинством каждый, кто воюет на стороне украинской армии, становится в момент присяги нацистом. Нельзя исключать, что кто-то из местных из жажды мести, все же добрался до бандеровцев после смерти.

Он подчеркнул, что при этом осквернение могил является вандализмом, который заслуживает осуждения. До такого не следует опускаться, поскольку это унизительный акт, наносящий вред и тому, кто его совершает.