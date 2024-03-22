По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Вооруженные Силы РФ станут в большом объеме ликвидировать солдат, которых Запад направит в Незалежную. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что, если на Западе стали публично говорить по поводу сроков и объема военного контингента, подготавливаемого для отправки на Украину, значит, принципиальное решение об этом уже принято. К тому же без громких заявлений из-за рубежа и так всем понятно, что западные военные уже давно присутствуют на Украине, а теперь их станет больше.

По мнению парламентария, российским войскам стоит готовиться в больших объемах уничтожать британцев, французов и поляков, а им — принимать груз 200 и как-то оправдываться перед собственным населением за жертвы в далекой от них войне.