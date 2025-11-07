«Девочка не успела выбраться». 16-летняя школьница погибла в огне, пока ее семья спасалась

В Балахтинском районе Красноярского края при пожаре в многоквартирном доме погибла 16-летняя девушка.

Возгорание произошло в одной из квартир на пятом этаже в селе Кожаны.

По информации регионального МЧС, для тушения огня, охватившего 50 квадратных метров, были задействованы четыре единицы спецтехники и десять пожарных. На момент происшествия в квартире находились мать с маленьким ребенком, которым удалось спастись, и их старшая дочь. Девушка не смогла вовремя покинуть горящее помещение и погибла. Предполагаемой причиной пожара стала неисправность телевизора, которая привела к короткому замыканию.

Ранее сообщалось о том, что в Саратове девушка попала в больницу из-за загоревшегося ночью пауэрбанка.