«Тихий убийца у изголовья». В Саратове пауэрбанк сжег комнату и опалил руки спящей девушке

В Саратове произошел инцидент, связанный с возгоранием портативного зарядного устройства. Как сообщают представители регионального МЧС, в результате ЧП пострадала 18-летняя местная жительница, получившая ожоги.

Инцидент произошел в ночное время в частном жилом доме. По предварительным данным, пауэрбанк, находившийся на кровати рядом со спящей девушкой, неожиданно загорелся. В результате вспышки пламени девушка получила термические ожоги верхних конечностей. Для получения квалифицированной помощи ее экстренно госпитализировали в специализированный ожоговый центр.

