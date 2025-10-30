«Дистанционный обыск»: МВД предупредило о новой схеме мошенников

Управление МВД по борьбе с киберпреступностью предупредило о свежей схеме обмана: злоумышленники звонят гражданам под видом правоохранителей и заявляют о якобы проводимом «дистанционном обыске» для проверки подлинности купюр. Так они пытаются выманить наличные деньги.

В ведомстве подчеркивают: понятия «дистанционный обыск» в законодательстве не существует. Законное изъятие денег возможно только при личном присутствии следователя и понятых с оформлением официальных документов и правильной упаковкой купюр — никаких передач «в книжках» или через курьеров.

Полиция призывает: если в телефонном разговоре звучат фразы вроде «декларирование средств», «проверка купюр» или «дистанционный обыск», нужно немедленно прекратить общение и сообщить о звонке в правоохранительные органы.

