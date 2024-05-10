Двери выбило в квартире в Подольске из-за ЧП с самогонным аппаратом

Хлопок произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата в подмосковной квартире, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

ЧП случилось накануне поздно вечером в пятиэтажном доме на улице Гайдара в Подольске. Возгорания не последовало, уточнили в главке. На место выезжали одиннадцать спасателей и три единицы техники.

В результате происшествия межкомнатная и входная двери оказались выбиты, никто из людей не пострадал, эвакуация жильцов не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелся склад с пластиком, огонь распространился на площади две тысячи квадратных метров.