Склад с пластиком загорелся в Подмосковье на площади 2 тысячи «квадратов»

Крупный пожар произошел на складе с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба МЧС России.

Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что из горящего здания самостоятельно эвакуировались тридцать человек.

Других подробностей происшествия пока не приводится.

Ранее пожар произошел в производственном здании в Орехово-Зуево, пострадал один человек. Мужчину с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.