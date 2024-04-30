Склад с пластиком загорелся в Подмосковье на площади 2 тысячи «квадратов»
Фото: [Медиаархив Подмосковья/Николай Корешков/РИАМО]
Крупный пожар произошел на складе с пластиковыми трубами в подмосковном Раменском, сообщила пресс-служба МЧС России.
Площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. В ведомстве уточнили, что из горящего здания самостоятельно эвакуировались тридцать человек.
Других подробностей происшествия пока не приводится.
Ранее пожар произошел в производственном здании в Орехово-Зуево, пострадал один человек. Мужчину с ожогами различной степени тяжести доставили в больницу.