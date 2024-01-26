Двухэтажный частный дом вспыхнул в Истре, пока хозяйка жилища была в больнице

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в городе Дедовск городского округа Истра. Там вспыхнул двухэтажный частный дом, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел накануне. О происшествии операторам Системы-112 рассказали соседи. Выяснилось, что в момент возгорания в доме никого не было, поскольку хозяйка жилища находилась в больнице.

Пожар возник на первом этаже, затем огонь перекинулся на второй этаж и часть крыши.

На место оперативно прибыли работники 222-й и 227-й пожарно-спасательных частей. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние постройки.

К тушению привлекали одиннадцать человек и три единицы техники. Никто не пострадал.

Ранее работники «Мособлпожспаса» освободили из запертой квартиры в Шатуре двух малолетних детей.