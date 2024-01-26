Спасатели освободили из запертой квартиры в Подмосковье двух маленьких детей

Подмосковные спасатели освободили двух маленьких детей из запертой квартиры в Шатуре, сообщила пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как рассказал начальник 286-й пожарно-спасательной части Сергей Бугай, за помощью обратилась женщина. Она была очень обеспокоена и заявила, что вышла с супругом ненадолго на лестничную площадку. В этот момент двери в квартиру захлопнулись. Внутри остались годовалый мальчик и трехлетняя девочка.

Работники «Мособлпожспаса» оперативно прибыли на место и вскрыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента. С детьми было все в порядке, медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли пенсионера, который чуть не замерз в снежном поле.