Экозащитник Расулмухамедов считает, что законы об усыплении собак противоречат Конституции РФ

Год назад в нашей стране был принят закон, наделивший региональные власти правом самостоятельно определять порядок обращения с безнадзорными собаками, в том числе усыплять их. По словам экозащитника, Элмурода Расулмухамедова, законы об усыплении собак, принимаемые в субъектах страны, противоречат Конституции РФ, потому что для решения проблемы с бездомными животными следует налаживать систему страхования и контроля, а также пристраивать особо агрессивных четвероногих на промышленные предприятия в качестве охраны. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он добавил, что не все российские регионы имеют возможность финансово обеспечивать выполнение всего, что связано с обращением с безнадзорными животными, при этом иного способа, как сделать приют, собирать туда животных и потом с ними что-то делать так никто и не предложил. Таким образом, с принятием данного закона нарушаются нормы Конституции РФ, где говорится об ответственном отношении к животным.

По мнению эксперта, законность усыпления бездомных собак будет обсуждаться в Конституционном суде РФ, однако вне зависимости от конечного решения в России потребуется новый подход к решению проблемы безнадзорных животных.