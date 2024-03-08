Инцидент с обсуждением немецких военных о возможности удара по Крымскому мосту показывает, что европейские государства подводят как НАТО, так и Америку. Они способны втянуть мир в войну. Так считает Скотт Риттер, бывший офицер морской пехоты Соединенных Штатов. Его слова привели РИА Новости .

Военный аналитик крайне отрицательно отозвался о записанном разговоре немецких высокопоставленных офицеров ВВС. Он напомнил, что бундестаг дважды отклонил идею передачи Украине ракет Taurus. Тем не менее, немецкие военные взялись обсуждать способы использования этих ракет, игнорируя своих законодателей, канцлера и общественное мнение.

«Это история о том, как европейские страны и НАТО угрожают национальной безопасности США», - указал Риттер.

Он отметил, что безрассудные действия подобных людей могут втянуть и НАТО, и США в новую войну.

Ранее Риттер заявил, что украинская армия обречена на поражение, и совершенно неважно, сколько боеприпасов ей передаст Запад. У ВСУ не хватает солдат, и поэтому они обязательно проиграют.