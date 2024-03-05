Скотт Риттер: Украина обречена на поражение вне зависимости от того, сколько боеприпасов получит

Украинские войска не смогут сдержать наступление российской армии из-за нехватки людей на фронте, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его мнению, не имеет значения, сколько вооружения и денег Украина получит от Запада, потому что у Киева остро не хватает солдат на передовой.

ВСУ поспешно сооружают оборонительные укрепления, но в армии не хватает обученных солдат, чтобы занять окопы. Украинское командование вынуждено перебрасывать войска с одного направления на другое, что чревато прорывами российской армии.

В начале февраля Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством ВС РФ сообщил, что только за январь ВСУ потеряли 23 тысячи человек.

Ранее Скотт Риттер заявил, что прямое боевое столкновение России с НАТО вряд ли возможно, даже в случае поражения Украины.