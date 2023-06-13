Экс-сотрудников ОПК арестовали за работу на украинскую разведку

Они передавали на Украину техническую документацию, а также изделия военного назначения. Вдобавок к этому подозреваемые готовили диверсии на российских железных дорогах.

Бывшие работники одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса были задержаны представителями Федеральной службы безопасности.

«Пресечена противоправная деятельность агентов, подозреваемых в передаче иностранной разведке технической документации и образцов изделий военного назначения», - такие данные появились на сайте ФСБ.

По версии контрразведчиков, задержанные работали на главное управление разведки украинского министерства обороны. Помимо передачи документов и изделий, они планировали совершить теракты на железнодорожных путях в Белгородской и Курской областях. При обыске у них было изъято порядка 4 килограммов взрывчатки, взрыватели и более 150 тысяч долларов.