Экс-советник американского госсекретаря назвал США главной угрозой мировой безопасности

Такая ситуация сложилась из-за того, что в Соединенных Штатах происходит развал политической системы и вырождение демократии.

Ричард Хаас когда-то занимал пост главы американского Совета по международным отношениям. Он же был советником при государственном секретаре Колине Пауэлле. В интервью газете The New York Times дипломат с сожалением признался, что теперь Америка стала самым крупным источником проблем для международной системы безопасности. Все дело во внутриполитическом раскладе, который сложился в стране.

«Наша внутриполитическая ситуация — это не только то, на что другие государства не желают равняться, но и то, что делает США ненадежным партнером», - указал он.

В американской системе царит развал и разруха, и поэтому Соединенные Штаты давно перестали быть примером для других государств.