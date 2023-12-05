Бойцы ВС РФ могут не ходить в атаку, за них вражеские укрепления возьмут беспилотники, уничтожив все сопротивление.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон сообщил, что военнослужащие российской армии могут не предпринимать атаки в их классическом смысле. Они могут пустить вместо себя большие скопления дронов, которые будут атаковать индивидуально каждого вражеского военного.

«Расширила возможности использования беспилотников до такой степени, что теперь может атаковать украинских бойцов индивидуально. В прошлом им пришлось бы использовать сухопутные войска для штурма», - указал он в интервью одному из интернет-порталов.

Аналитик добавил, что данная ситуация крайне опасна для ВСУ, и они не в состоянии отражать такие атаки даже с помощью оружия, которое Киеву поставляет Запад.