Запрещено ссориться 28 июня: кого чтит Церковь и что обязательно сделать в воскресенье
Православные верующие отмечают церковный праздник 28 июня, посвященный памяти сразу нескольких почитаемых святых. В этот день Церковь вспоминает ветхозаветного пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и Крискентию, а также святителя Иону, митрополита Московского. Многие верующие интересуются, какой сегодня церковный праздник, какие традиции связаны с этой датой и что нельзя делать 28 июня.
День напоминает о верности Богу, мужестве перед испытаниями и силе искренней молитвы. Во время продолжающегося Петрова поста православные уделяют особое внимание духовной жизни, посещают богослужения и стараются совершать добрые дела.
Какой церковный праздник отмечают 28 июня
Главным событием дня является память пророка Амоса — одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он жил в VIII веке до Рождества Христова и был простым пастухом, которого Господь призвал проповедовать покаяние. Амос открыто обличал несправедливость, лицемерие и притеснение бедных, призывая народ вернуться к исполнению Божиих заповедей.
Также 28 июня чтят святителя Иону, митрополита Московского и всея Руси. Он стал первым митрополитом, избранным без утверждения в Константинополе, много сделал для укрепления Русской Церкви, заботился о мире между князьями и помогал нуждающимся.
Кроме того, в этот день вспоминают мучеников Вита, Модеста и Крискентию, пострадавших за христианскую веру во времена гонений. Их стойкость стала примером верности Христу даже перед лицом смертельной опасности.
В чем смысл церковного праздника 28 июня
Главная мысль этого дня — оставаться верным своим убеждениям, жить по совести и не бояться говорить правду. Пример пророка Амоса напоминает, что искренняя вера невозможна без милосердия, честности и заботы о ближних.
Память святителя Ионы учит хранить мир, помогать людям и укреплять единство, а подвиг мучеников показывает силу духовной стойкости.
Что можно делать 28 июня
В этот день верующим рекомендуется:
- посетить храм и принять участие в богослужении;
- помолиться пророку Амосу и святителю Ионе;
- продолжить соблюдение Петрова поста;
- уделить внимание семье и близким;
- помочь нуждающимся или совершить доброе дело;
- провести день спокойно, избегая конфликтов.
Что нельзя делать 28 июня
Согласно церковной традиции, что нельзя делать 28 июня:
- ссориться и выяснять отношения;
- проявлять зависть, злобу и осуждать других;
- нарушать пост без уважительной причины;
- злоупотреблять алкоголем;
- отказывать в помощи тем, кто просит поддержки;
- проводить день в праздности и безделье.
Церковь не связывает запреты с суевериями. Их смысл заключается в стремлении сохранить душевный мир и провести день с пользой для себя и окружающих.
Что обязательно сделать для удачи и благополучия
Считается, что в этот день особенно важно начать утро с молитвы и поблагодарить Бога за прожитый день и все полученные благословения.
Верующие стараются:
- подать милостыню;
- помириться с теми, с кем были в ссоре;
- помочь пожилым родственникам или соседям;
- посвятить время чтению Священного Писания.
Такие поступки считаются лучшим способом укрепить мир в душе и семье.
Именины 28 июня
Именины отмечают:
- Амос;
- Иона;
- Вит.
Какой церковный праздник будет завтра
29 июня православная церковь будет чтить память святителя Тихона Амафунтского — епископа, прославившегося милосердием, мудростью и многочисленными добрыми делами.