Запрещено ссориться 28 июня: кого чтит Церковь и что обязательно сделать в воскресенье

Православные верующие отмечают церковный праздник 28 июня, посвященный памяти сразу нескольких почитаемых святых. В этот день Церковь вспоминает ветхозаветного пророка Амоса, мучеников Вита, Модеста и Крискентию, а также святителя Иону, митрополита Московского. Многие верующие интересуются, какой сегодня церковный праздник, какие традиции связаны с этой датой и что нельзя делать 28 июня.

День напоминает о верности Богу, мужестве перед испытаниями и силе искренней молитвы. Во время продолжающегося Петрова поста православные уделяют особое внимание духовной жизни, посещают богослужения и стараются совершать добрые дела.

Какой церковный праздник отмечают 28 июня

Главным событием дня является память пророка Амоса — одного из двенадцати малых пророков Ветхого Завета. Он жил в VIII веке до Рождества Христова и был простым пастухом, которого Господь призвал проповедовать покаяние. Амос открыто обличал несправедливость, лицемерие и притеснение бедных, призывая народ вернуться к исполнению Божиих заповедей.

Также 28 июня чтят святителя Иону, митрополита Московского и всея Руси. Он стал первым митрополитом, избранным без утверждения в Константинополе, много сделал для укрепления Русской Церкви, заботился о мире между князьями и помогал нуждающимся.

Кроме того, в этот день вспоминают мучеников Вита, Модеста и Крискентию, пострадавших за христианскую веру во времена гонений. Их стойкость стала примером верности Христу даже перед лицом смертельной опасности.

В чем смысл церковного праздника 28 июня

Главная мысль этого дня — оставаться верным своим убеждениям, жить по совести и не бояться говорить правду. Пример пророка Амоса напоминает, что искренняя вера невозможна без милосердия, честности и заботы о ближних.

Память святителя Ионы учит хранить мир, помогать людям и укреплять единство, а подвиг мучеников показывает силу духовной стойкости.

Что можно делать 28 июня

В этот день верующим рекомендуется:

посетить храм и принять участие в богослужении;

помолиться пророку Амосу и святителю Ионе;

продолжить соблюдение Петрова поста;

уделить внимание семье и близким;

помочь нуждающимся или совершить доброе дело;

провести день спокойно, избегая конфликтов.

Что нельзя делать 28 июня

Согласно церковной традиции, что нельзя делать 28 июня:

ссориться и выяснять отношения;

проявлять зависть, злобу и осуждать других;

нарушать пост без уважительной причины;

злоупотреблять алкоголем;

отказывать в помощи тем, кто просит поддержки;

проводить день в праздности и безделье.

Церковь не связывает запреты с суевериями. Их смысл заключается в стремлении сохранить душевный мир и провести день с пользой для себя и окружающих.

Что обязательно сделать для удачи и благополучия

Считается, что в этот день особенно важно начать утро с молитвы и поблагодарить Бога за прожитый день и все полученные благословения.

Верующие стараются:

подать милостыню;

помириться с теми, с кем были в ссоре;

помочь пожилым родственникам или соседям;

посвятить время чтению Священного Писания.

Такие поступки считаются лучшим способом укрепить мир в душе и семье.

Именины 28 июня

Именины отмечают:

Амос;

Иона;

Вит.

Какой церковный праздник будет завтра

29 июня православная церковь будет чтить память святителя Тихона Амафунтского — епископа, прославившегося милосердием, мудростью и многочисленными добрыми делами.