Москва и Шэньчжэнь подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Представители российской столицы и китайского города Шэньчжэнь заключили меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Церемония подписания состоялась в рамках визита китайской делегации в Москву. Об этом сообщается на официальном портале правительства столицы со ссылкой на заместителя Мэра Москвы Наталью Сергунину.

Сергунина пояснила, что документ является частью последовательной работы по развитию туристического потенциала Москвы и укреплению партнерских отношений с Китаем. Соглашение, по ее словам, позволит увеличить взаимный туристический поток и сформировать новые предложения для путешественников.

Стороны договорились о расширении контактов между специалистами индустрии гостеприимства, проведении совместных выставок, форумов и деловых миссий, обмене лучшими практиками, а также о продвижении совместных проектов с использованием цифровых сервисов. Шэньчжэнь, отметила Сергунина, является одним из самых динамично развивающихся городов Китая и привлекает туристов своей футуристической архитектурой, современными культурными и общественными пространствами.

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