Магнитная буря 28 июня может неожиданно изменить самочувствие миллионов людей по всей стране

Ученые предупредили о возможном ухудшении геомагнитной обстановки 28 июня. Вероятность магнитной бури оценивается в 36%, при этом на Солнце вновь зафиксирована вспышка.

Магнитная буря может затронуть Землю 28 июня

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 28 июня геомагнитная обстановка будет нестабильной. В течение дня индекс Kp будет меняться в пределах от 1,5 до 4,5 балла. С полуночи до 10:00 магнитосфера останется спокойной, однако с 10:00 до 12:00 ожидается усиление геомагнитной активности до 4,5 балла. К вечеру показатели постепенно снизятся.

Специалисты также оценивают вероятность возникновения магнитной бури в 36%, а вероятность слабых геомагнитных возмущений — в 35%. Прогнозируемый индекс Ap составит 15, а показатель солнечного радиоизлучения F10.7 достигнет 158, что указывает на умеренную солнечную активность.

На Солнце зарегистрировали новую вспышку

Утром 27 июня ученые зафиксировали одну солнечную вспышку класса С. Она произошла в 09:26 по московскому времени. Подобные явления обычно не оказывают серьезного влияния на Землю, однако специалисты продолжают наблюдение за состоянием Солнца.

Индекс солнечной активности оценивается в 4,6 балла по десятибалльной шкале, что соответствует относительно спокойной ситуации.

Атмосферное давление останется в пределах нормы

По прогнозу синоптиков, 28 июня атмосферное давление в Москве будет находиться на уровне 748–749 мм рт. ст., а в Санкт-Петербурге — 762–764 мм рт. ст. Эти значения соответствуют климатической норме для обоих городов.

Когда геомагнитная обстановка стабилизируется

Согласно прогнозу, после 28 июня магнитосфера вновь станет спокойной. До конца месяца существенных геомагнитных возмущений не ожидается. Предварительные расчеты также показывают, что в июле сильных магнитных бурь пока не прогнозируется, а максимальная активность не превысит 3,5 балла.

Как магнитные бури могут сказаться на самочувствии

Во время усиления геомагнитной активности метеочувствительные люди могут столкнуться с головной болью, слабостью, перепадами артериального давления и ухудшением общего самочувствия. Чтобы снизить возможное влияние, специалисты рекомендуют соблюдать питьевой режим, отказаться от алкоголя, ограничить употребление кофеина и тяжелой пищи, а также включить в рацион продукты, богатые калием.