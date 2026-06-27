Автоматическая фиксация нарушений делает начинающих автомобилистов дисциплинированнее

Современные комплексы фотовидеофиксации помогают не только выявлять нарушения правил дорожного движения, но и формируют у начинающих автомобилистов привычку соблюдать требования безопасности. Такое мнение высказал « Ленте.ру » заместитель генерального директора ГК «Урбантех» Александр Домбровский.

По словам специалиста, современные системы автоматически фиксируют не только превышение скорости, но и непристегнутые ремни безопасности, использование мобильного телефона за рулем, а также непропуск пешеходов. Эксперт отметил, что подобный контроль способствует повышению дисциплины среди молодых водителей.

Домбровский также сообщил, что после установки многофункциональных комплексов фотовидеофиксации количество нарушений на контролируемых участках дорог за полгода сокращается примерно в шесть раз, а число смертельных аварий уменьшается почти вдвое. Кроме того, автоматический контроль значительно повышает вероятность выявления нарушителей.

Специалист напомнил, что молодые автомобилисты по-прежнему остаются одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По статистике, свыше 90% аварий с участием водителей с небольшим стажем происходят из-за превышения скорости и переоценки собственных возможностей.

Страховые компании также фиксируют, что в первые два года после получения водительских прав вероятность попасть в ДТП почти вдвое выше среднего показателя. Новички чаще допускают ошибки при выборе дистанции, проезде перекрестков и соблюдении скоростного режима, а также значительно чаще совершают наезды на пешеходов и животных.

При этом статистика постепенно улучшается. В 2025 году количество ДТП по вине начинающих водителей снизилось на 4,4%, а число пострадавших уменьшилось на 5%. Однако проблема остается актуальной: с начала 2026 года по вине автомобилистов со стажем менее двух лет произошло около 1,6 тыс. аварий, в которых травмы получили более 2,2 тыс. человек, а 136 человек погибли.

Эксперт подчеркнул, что снизить уровень аварийности среди молодых водителей возможно благодаря сочетанию качественного обучения, регулярной практики и эффективного автоматического контроля на дорогах.

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