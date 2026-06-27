Стало известно, сколько пострадавших уже выписали после атаки на Самбекские высоты

Большинство пострадавших при атаке на музейный комплекс «Самбекские высоты» уже выписаны из больницы. Под наблюдением врачей остаются два человека, включая семилетнего ребенка, пишет Газета.ру.

В Ростовской области восемь человек, пострадавших при атаке на музейный комплекс «Самбекские высоты», выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

В больнице остаются два пациента

По последним данным, лечение продолжают два человека, среди которых семилетняя девочка. Министр здравоохранения Ростовской области Наири Варданян сообщил, что состояние обоих пациентов оценивается как стабильное.

Музей временно закрыт

После атаки мемориальный музейный комплекс «Самбекские высоты» приостановил работу. Повреждения получили кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. При этом экспозиция музея, по информации региональных властей, не пострадала.

Пострадали 12 человек

Беспилотник атаковал музейный комплекс 27 июня. В результате происшествия пострадали 12 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте, обстоятельства произошедшего устанавливаются.