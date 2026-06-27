Стоматолог назвала 5 ошибок домашней гигиены зубов

Ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович в беседе с « Лентой.ру » перечислила самые частые ошибки домашнего ухода за зубами. По словам врача, одна из главных — чистка сразу после еды, так как это вредит эмали. Она рекомендовала после приема пищи полоскать рот водой, удалять остатки еды нитью, а чистить зубы не раньше чем через 30 минут.

Другая ошибка — слишком быстрая гигиена. Сидоркович предупредила, что 30-секундная чистка с ополаскивателем ведет к неумолимому разрушению зубов. Также она отметила, что ирригатор или ополаскиватель не могут заменить зубную нить и ершик — это серьезное заблуждение.

Специалист призвала избегать агрессивного ухода в погоне за белизной и так называемых «чудо-паст» для мгновенного отбеливания. По ее объяснению, они не отбеливают, а стирают пигментированный налет вместе с эмалью.

Особое внимание Сидоркович уделила кровоточащим деснам. Она подчеркнула, что кровоточивость — не признак слабости, а сигнал воспаления. В таких местах, по ее словам, нужно чистить зубы не менее усердно, а даже чаще и аккуратнее, полностью удаляя бактериальный налет, вызвавший воспаление.

Ранее сообщалось, что игнорирование зубной боли может привести к абсцессу и удалению.