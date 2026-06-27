Собянин сообщил о ликвидации двух БПЛА в небе над Подмосковьем

Силы противовоздушной обороны вечером 27 июня пресекли очередную попытку атаки беспилотников на Москву. По предварительным данным, оба летательных аппарата были уничтожены еще на подлете к столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале в 23:08, что подразделения ПВО Минобороны сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону города. По его словам, на местах падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. Информация о возможных пострадавших или разрушениях на данный момент не поступала.

Позднее, в 23:50, Собянин сообщил о еще одном уничтоженном беспилотнике. Третий БПЛА также был ликвидирован на подлете к столице.

Ранее сообщалось, что для безопасности жителей призывают не подходить к обломкам беспилотников и любым подозрительным предметам. Об их обнаружении следует сразу сообщать по номеру 112. Гражданам рекомендуют ориентироваться только на официальные сообщения и соблюдать указания экстренных и оперативных служб.