Психолог назвала семь способов справиться с тяжелым диагнозом

После постановки тяжелого диагноза человеку важно не терять ощущение контроля над собственной жизнью и сосредоточиться на том, что действительно зависит от него. Об этом « Известиям » рассказала клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова.

Специалист отметила, что одной из главных стратегий психологической поддержки является разделение сфер влияния. По ее словам, внимание следует направлять на режим дня, питание, взаимодействие с врачами и атмосферу в семье, а не переживать из-за обстоятельств, которые невозможно изменить.

Эксперт также рекомендовала сохранять привычный распорядок дня. По ее мнению, ежедневные ритуалы помогают вернуть ощущение стабильности и напоминают, что жизнь продолжается, несмотря на болезнь.

Еще одним важным инструментом психолог назвала методы саморегуляции. В их числе — диафрагмальное дыхание, техника «5-4-3-2-1», применяемая при панических состояниях, а также прогрессивная мышечная релаксация.

Кроме того, Уманова посоветовала вести дневник, в котором можно фиксировать свое самочувствие, эмоции, мысли и симптомы. Такой подход позволяет отслеживать изменения состояния, замечать положительную динамику и выявлять факторы, ухудшающие самочувствие.

По словам специалиста, не менее важно отказаться от стремления решить все проблемы сразу. Она рекомендовала сосредотачиваться на небольших этапах лечения, поскольку каждый успешно пройденный шаг имеет значение.

Психолог также призвала не искать бесконтрольно информацию в интернете. Вместо этого лучше заранее подготовить список вопросов для лечащего врача и получать достоверные ответы непосредственно от специалиста.

В завершение эксперт напомнила, что полноценный сон, сбалансированное питание и умеренная физическая активность играют важную роль в поддержании не только физического, но и эмоционального здоровья, помогая организму легче справляться со стрессом.

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