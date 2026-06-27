Капитан сборной Кабо Верде оказался в центре громкого расследования во время чемпионата мира

Полиция Новой Зеландии расследует дело в отношении капитана сборной Кабо Верде Райана Мендеша. Футболиста подозревают в изнасиловании женщины, работавшей переводчиком команды. Сам факт расследования не означает признания вины, передает GE, пишет Газета.ру.

Капитан сборной Кабо Верде Райан Мендеш стал фигурантом расследования, которое проводят правоохранительные органы Новой Зеландии. Футболиста подозревают в изнасиловании женщины, сотрудничавшей с национальной командой в качестве переводчика.

Расследование касается событий марта

По имеющейся информации, инцидент произошел в марте 2026 года, когда сборная Кабо Верде находилась в Новой Зеландии. Женщина, являющаяся гражданкой Бразилии, работала с командой по контракту с Новозеландской футбольной федерацией.

Согласно ее заявлению, футболист вошел в гостиничный номер без разрешения, применил физическое насилие и совершил сексуальное преступление. Эти сведения являются версией заявительницы и проверяются в рамках расследования.

Футболист продолжает выступление на чемпионате мира

На момент появления информации о расследовании Мендеш выступает за сборную Кабо Верде на чемпионате мира 2026 года. Форвард принял участие в трех матчах турнира, но не отметился результативными действиями.

В ближайшее время национальной команде предстоит сыграть с Аргентиной в 1/16 финала мирового первенства.

Следствие продолжается. Официальных данных о предъявлении обвинений или судебном решении на данный момент не поступало.