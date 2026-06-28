Россиянам рассказали, как перестать заказывать доставку из-за пустых идей для ужина

Ситуация, когда холодильник заполнен продуктами, но приготовить полноценный прием пищи все равно не получается, чаще всего связана не с нехваткой еды, а с отсутствием продуманной системы хранения запасов. Об этом « Газете.Ru » рассказала главный технолог по разработкам и инновациям компании «Мастерфуд» Анна Ручина.

По словам специалиста, многие приобретают продукты спонтанно — ориентируясь на скидки, новинки или сиюминутные желания. В результате дома оказывается множество несочетаемых ингредиентов, из которых сложно быстро приготовить завтрак, обед или ужин. Эксперт отметила, что избежать такой проблемы можно без сложного планирования, если заранее сформировать универсальный набор продуктов для разных жизненных ситуаций.

Для быстрых перекусов Ручина рекомендовала держать дома гранолу, орехи, сухофрукты, фруктово-ореховые смеси и ореховую пасту. По ее словам, такие продукты помогают быстро утолить голод, обеспечивают организм энергией и могут стать более полезной альтернативой сладостям. Гранолу достаточно дополнить йогуртом и ягодами, а ореховую пасту можно использовать в кашах, твороге или на тостах.

Также специалист посоветовала всегда иметь под рукой продукты, из которых можно приготовить блюда за считанные минуты. В этот список она включила консервы, свежие овощи, зелень, творог и йогурт. Кроме того, эксперт напомнила о простом варианте завтрака — овсяных хлопьях, замоченных на ночь в кефире или йогурте с добавлением орехов и сухофруктов.

Основой домашнего запаса, по мнению Ручиной, должны стать крупы, консервированная рыба, овощные заготовки, оливковое масло и различные соусы. Такие продукты позволяют быстро приготовить полноценное блюдо, а свежие овощи можно использовать без дополнительной термической обработки.

Эксперт подчеркнула, что важнее всего не просто сформировать такой набор, а регулярно поддерживать его. Она отметила, что система перестает работать, когда заканчиваются ключевые продукты, а их отсутствие обнаруживается только в момент, когда необходимо срочно приготовить еду. Поэтому специалист рекомендовала своевременно пополнять запасы основных ингредиентов небольшими партиями.

В завершение Ручина посоветовала отказаться от сложной готовки в условиях нехватки времени и чаще комбинировать уже имеющиеся продукты. По ее мнению, сочетания вроде йогурта с орехами и сухофруктами, булгура с консервированной рыбой или свежих овощей с яйцами позволяют быстро приготовить полноценный прием пищи. Эксперт добавила, что наличие продуманного набора продуктов помогает сделать питание более организованным и значительно реже обращаться к доставке готовой еды.

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