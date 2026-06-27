В нескольких областях страны объявили ракетную опасность: включены системы оповещения

В Липецкой, Воронежской и Брянской областях объявили ракетную опасность. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности и следить за официальными сообщениями, пишет РИА Новости.

В Липецкой, Воронежской и Брянской областях введен режим ракетной опасности. Соответствующие сообщения поступили от руководителей регионов, которые предупредили жителей о работе систем оповещения.

Оповещение в регионах

Губернатор Воронежской области сообщил о запуске системы предупреждения и призвал жителей сохранять спокойствие. Аналогичные уведомления распространили глава Липецкой области и временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области.

Рекомендации для населения

Жителям напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности и следовать официальным инструкциям. В подобных ситуациях рекомендуется находиться в укрытиях и избегать открытых пространств до отмены режима тревоги.

Ситуация под контролем властей

Региональные власти подчеркивают, что все службы работают в усиленном режиме и контролируют обстановку. Информация о возможных угрозах оперативно доводится до населения через официальные каналы связи.