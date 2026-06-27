Число жертв разрушительного землетрясения в Венесуэле продолжает стремительно расти

Власти Венесуэлы сообщили об увеличении числа погибших после разрушительного землетрясения. По официальным данным, медицинскую помощь получили более 3200 пострадавших, а тысячи семей остались без жилья. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, пишет РИА Новости .

В Венесуэле увеличилось число погибших в результате разрушительного землетрясения. По данным, которые озвучил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, жертвами стихийного бедствия стали 1430 человек.

Тысячи пострадавших получили помощь

По информации властей, медицинская помощь была оказана 3238 пострадавшим. Кроме того, зарегистрированы 3142 семьи, оставшиеся без жилья. Для них организованы временные пункты размещения, где оказывается необходимая поддержка.

Врачи продолжают работать в пострадавших районах

По словам Родригеса, медики провели более 12 тысяч выездных консультаций, а еще свыше 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

К ликвидации последствий присоединились зарубежные специалисты

Власти также сообщили, что к международной гуманитарной операции подключились дополнительные иностранные медицинские и спасательные подразделения. В общей сложности в зоне бедствия работают 2242 зарубежных специалиста, участвующих в ликвидации последствий землетрясения.