Поднятая в СМИ «истерика» после того, как Белый дом сегодня, в воскресенье, 17 ноября, якобы разрешил Киеву бить вглубь территории России дальнобойным оружием, понятна. Однако стоит вспомнить, что на круглосуточном боевом дежурстве ВС РФ находятся новейшие российские зенитные ракетные системы С-400, С-300В4, для которых американские ракеты ATACMS — вполне легкая цель. На это в беседе с РИА Новости указал главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

«Что касается средств перехвата ракет ATACMS, в первую очередь, конечно, это зенитные ракетные системы С-400 и С-300В4. Они могут осуществлять перехват баллистических ракет противника», — напомнил Коротченко.

В продолжение темы военный эксперт добавил, что российские ЗРК средней дальности «Бук-M3» также обладают возможностью перехвата западных дальнобойных ракет.

Напомним, киевский режим с воодушевлением воспринял снятие Вашингтоном, а затем Парижем и Лондоном ограничения на удары вглубь российской территории при помощи дальнобойного оружия. По информации агентства, ВСУ планируют уже в самое ближайшее время воспользоваться появившейся у них атакующей опцией и нанести удары по России западными дальнобойными снарядами. Как уточнили источники, для первой атаки применят американские ракеты ATACMS.

В минувшем сентябре в интервью «Известиям» российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.