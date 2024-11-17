Reuters: Киев нанесет удары по РФ с помощью дальнобойного оружия в ближайшие дни

Киевский режим с воодушевлением воспринял снятие Вашингтоном, а затем Парижем и Лондоном, ограничения на удары вглубь российской территории при помощи дальнобойного оружия, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, ВСУ планируют уже в самое ближайшее время воспользоваться появившейся у них атакующей опцией и нанести удары по России западными дальнобойными снарядами. Как уточнили источники, для первой атаки применят американские ракеты ATACMS.

«Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — говорится в материале агентства.

Ранее стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.