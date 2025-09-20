Эксперт назвал оптимальный возраст для отцовства

По мнению экспертов, современным мужчинам стоит задуматься о рождении первенца в более раннем возрасте.

С такой инициативой выступил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин, выступая на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Специалист отметил, что с учетом нынешних тенденций в области здоровья оптимальным периодом для зачатия первого ребенка для мужчины является возраст 24–25 лет. Это заявление было сделано в ответ на прямой вопрос о рекомендациях по планированию семьи для мужской части населения.

Десятый Восточный экономический форум, где прозвучало это заявление, состоялся в начале сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Тематикой форума в этом году стало развитие Дальнего Востока как территории международного сотрудничества для достижения мира и процветания.

