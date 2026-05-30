«Нежданный длинный уикенд». В пяти регионах России 1 июня официально объявили выходным днем из-за Троицы

Пять субъектов Российской Федерации (в их число входят Республика Крым и новые территории) приняли решение объявить 1 июня нерабочим днем. Об этом со ссылкой на власти регионов сообщает РИА Новости . Данное решение связано с тем, что православный праздник Троицы выпал на воскресенье, 31 мая.

«Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», - сказала помощник главы республики по информационной политики Ольга Курлаева.

Соседняя с Крымом Херсонская область также сделала 31 мая выходным по случаю Дня Святой Троицы.

«Так как праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник 1 июня», - сказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

Кроме того, как сообщили в местных органах власти, традиционно нерабочий день после Троицы объявлен в Запорожской области, Донецкой и Луганской народных республиках.

Напомним, что в этом году День Святой Троицы празднуется 31 мая. Это один из главных православных праздников.

