Эксперт объяснила, чем опасна езда на автомобиле в дождь

Эксперт Карапетова: дождь увеличивает тормозной путь и риск потери управления

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Дождь повышает риск потери управления автомобилем, увеличивает тормозной путь и может привести к повреждению машины. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент Финансового университета Ирина Карапетова.

По словам эксперта, особенно скользким асфальт становится в начале осадков, когда вода смешивается с пылью и масляными остатками. При высокой скорости, изношенных шинах и глубокой воде также возрастает вероятность аквапланирования — потери сцепления колес с дорогой.

Если автомобиль начинает скользить, не следует резко тормозить или поворачивать руль. Нужно плавно отпустить газ и сохранять направление движения до восстановления сцепления.

Дождь также ухудшает обзор из-за брызг, грязи и отражения света фар. Кроме того, глубокие лужи могут скрывать ямы, а попавшая в узлы автомобиля вода — вызвать поломки.

Карапетова рекомендовала снижать скорость, увеличивать дистанцию, следить за состоянием шин и тормозов и избегать затопленных участков. Если видимость резко ухудшилась, безопаснее остановиться в подходящем месте вне проезжей части.

Ранее сообщалось, что интимный шантаж нейросетью стал новым оружием коллекторов в Москве.

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