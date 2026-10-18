Эксперт объяснила, чем опасна езда на автомобиле в дождь
Эксперт Карапетова: дождь увеличивает тормозной путь и риск потери управления
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Дождь повышает риск потери управления автомобилем, увеличивает тормозной путь и может привести к повреждению машины. Об этом «Ленте.ру» рассказала доцент Финансового университета Ирина Карапетова.
По словам эксперта, особенно скользким асфальт становится в начале осадков, когда вода смешивается с пылью и масляными остатками. При высокой скорости, изношенных шинах и глубокой воде также возрастает вероятность аквапланирования — потери сцепления колес с дорогой.
Если автомобиль начинает скользить, не следует резко тормозить или поворачивать руль. Нужно плавно отпустить газ и сохранять направление движения до восстановления сцепления.
Дождь также ухудшает обзор из-за брызг, грязи и отражения света фар. Кроме того, глубокие лужи могут скрывать ямы, а попавшая в узлы автомобиля вода — вызвать поломки.
Карапетова рекомендовала снижать скорость, увеличивать дистанцию, следить за состоянием шин и тормозов и избегать затопленных участков. Если видимость резко ухудшилась, безопаснее остановиться в подходящем месте вне проезжей части.
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