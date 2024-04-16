Эксперт по безопасности Халилов перечислил необходимые вещи на случай наводнения или пожара

Стихийное бедствие, которое обрушилось на населенные пункты вдоль реки Урал, оставило без крова десятки тысяч людей. Многие жители Оренбурга и Орска были вынуждены покинуть собственные дома, оставив в них все свое имущество. По словам эксперта по выживанию и безопасности Эдуарда Халилова, смягчить такие ситуации может подготовка к ним, в первую очередь завести себе специальную «срывную сумку». Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что в ней должно быть три категории вещей: документы, телефон, часы, ключи, а также ценные вещи, которые следует упаковать заранее в герметичные пакеты.

По мнению эксперта, третьей категорией являются предметы, которые необходимы для выживания. К ним можно отнести свисток, складной нож, баллончик, аптечка, минимальный запас еды и воды, а также легкая одежда.

Он подчеркнул, что так называемая срывная сумка не должна превышать в объеме 50 литров.