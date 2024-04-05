Электроподстанция в Одесской области получила повреждения в результате ночного налета

Прошедшей ночью ряд объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области снова был атакован российской армии. Некоторые получили повреждения, среди них подстанция. Данные об этом привела компания «Укрэнерго», ее представители написали об этом в социальной сети Facebook*.

Прошедшей ночью на территории Одесской области объявляли воздушную тревогу. Вслед за этим зафиксированы удары по некоторым объектам, которые относятся к электроэнергетике.

«Ночью россияне снова атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, повреждена часть оборудования», - записали сотрудники «Укрэнерго».

При этом на одной из подстанций, которая принадлежит данной компании, произошел пожар. Там в это время как раз проводились технологические работы. Пожар потушили, но часть оборудования оказалась повреждена.

Ранее американский экс-разведчик Риттер допустил, что Одесса в ходе специальной операции может перестать быть украинским городом. Боевые действия могут привести к тому, что город освободят российские войска. Такая же участь может постигнуть и Харьков.

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