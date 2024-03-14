По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, Незалежная рискует лишиться Одессы и Харькова при условии развития украинского конфликта дальше. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что для сохранения этих территорий Украине следует прекратить военные действия.

По мнению бывшего американского разведчика, ситуация на фронте наглядно показывает, что ВСУ не смогут одержать победу, и Москва это понимает.

Он отметил, что при этом Запад перестал оказывать активную поддержку действующему украинскому лидеру, оставив его один на один со своими проблемами.