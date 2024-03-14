Бывший разведчик США Риттер считает, что Одесса и Харьков могут перестать быть украинскими городами
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По словам экс-разведчика США Скотта Риттера, Незалежная рискует лишиться Одессы и Харькова при условии развития украинского конфликта дальше. Об этом сообщают Argumenti.ru.
Он добавил, что для сохранения этих территорий Украине следует прекратить военные действия.
По мнению бывшего американского разведчика, ситуация на фронте наглядно показывает, что ВСУ не смогут одержать победу, и Москва это понимает.
Он отметил, что при этом Запад перестал оказывать активную поддержку действующему украинскому лидеру, оставив его один на один со своими проблемами.