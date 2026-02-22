Эскалация с неба: Москва отразила массированную атаку дронов

В течение дня киевским режимом были предприняты многочисленные попытки атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Системы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность на подступах к городу. Как следует из оперативных сводок мэра Сергея Собянина, опубликованных в его телеграм-канале, количество сбитых целей постоянно росло.

Первоначально, к 21:29 по столичному времени, сообщалось о 23 ликвидированных дронах, следовавших в направлении города. Уже спустя 11 минут, в 21:40, появились данные об уничтожении еще одного беспилотника. Очередной виток отражения атаки зафиксирован в 22:13, когда стало известно о еще одном сбитом аппарате.

Таким образом, по состоянию на вечер пятницы общее число беспилотников, нейтрализованных на подлете к Москве, достигло 25.

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 февраля над четырьмя областями России ликвидированы почти 90 беспилотников.