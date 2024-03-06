Financial Times: Запад напугался эффективности работы российских разведчиков

Перехват разговора высокопоставленных офицеров ВВС Германии показал, что российская разведка работает очень эффективно, и ее размах может даже превышать показатели, которые существовали в годы холодной войны. Журналисты британского издания Financial Times опросили представителей различных западных спецслужб и узнали их мнение.

По их признанию, Запад напуган тем, как может работать российская разведка. Ее работа признана очень эффективной, несмотря на все сложности.

«Очень сложные операции, которые с точки зрения разведки невероятно круты», - так охарактеризовал действия российских разведчиков один из собеседников журналистов.

Военные считают, что времена холодной войны вернулись, но действия разведки России стали более изощренными и эффективными.

Ранее министр обороны Германии Писториус подверг критике очередное заявление французского президента Макрона. Тот призвал Запад перестать быть трусами и активнее оказывать помощь Украине. Глава военного ведомства ФРГ в ответ заявил, что сейчас не время для высокопарной патетики, Западу надо делать реальные шаги по запуску необходимой промышленности. Именно это насытит украинскую армию боеприпасами.