Министр обороны ФРГ Писториус раскритиковал призыв Макрона активизировать помощь Украине

По мнению Бориса Писториуса, главы немецкого ведомства, патетика Эммануэля Макрона никак не способствует насыщению украинской армии боеприпасами. Его точку зрения опубликовало издание Tagesschau.

Французский президент Макрон во время публичного выступления заявил, что Западу пришло время активизироваться, а также перестать быть трусами. Ему надо активнее помогать Украине. Борис Писториус, министр обороны Германии, жестко обрушился на это заявление. По его мнению, сейчас совершенно не нужны какие-то отвлеченные дискуссии о меньшей либо большей храбрости. Надо предпринимать реальные шаги.

«Нужно сосредоточиться на актуальных проблемах: быстрое увеличение производственных мощностей, например, в производстве боеприпасов для артиллерии и систем ПВО», - указал он.

Писториус добавил, что вся полемика Макрона никак не помогает решать проблемы, которые стоят перед Украиной.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Расмуссен раскритиковал действия лидеров Германии и Франции. Он назвал Макрона болтуном, а Шольца нерешительным человеком, который чересчур зависим от общественного мнения.