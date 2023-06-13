Финские СМИ сообщили о гибели первого соотечественника, бывшего наемником в ВСУ

Телерадиовещательная корпорация YLE сообщила о погибшем финском наемнике на Украине, который воевал на стороне ВСУ.

Предполагается, что это первый финский наемник, погибший во время украинского конфликта.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что на стороне ВСУ воюет более 8 тысяч наемников. Самые большие контингента наемников приехали на Украину из США, Канады, Великобритании, Польши и Румынии.

При этом во многих странах наемничество является уголовным преступлением.

Сегодня российские военные сообщали, что иностранные наемники участвуют в атаке на так называемый Времевской выступ в ДНР. Боец с позывным Михалыч рассказал, что была слышна английская речь.