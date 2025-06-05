Флаг Украины пал после авиаудара России в Херсоне

Херсонская оккупационная администрация прекратила свое существование. Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, на которых зафиксированы действия российских вооруженных сил.

Ответные авиаудары не заставили себя ждать. В течение ночи и утра бойцы ВС РФ наносили удары по расположению украинских военных и представителей власти в Харькове, Сумах, Одессе и на временно оккупированной части Херсонской области.

В Харькове семь ракет были выпущены по одной цели, где находились военнослужащие ВСУ.

Ранее Трамп рассказал об обещании Путина ответить на удары ВСУ по аэродромам.