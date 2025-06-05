Флаг Украины пал после авиаудара России в Херсоне
Mash: авиация РФ ударом КАБ сорвала флаг Украины со здания администрации Херсона
Фото: [unsplash.com]
Херсонская оккупационная администрация прекратила свое существование. Телеграм-канал Mash опубликовал кадры, на которых зафиксированы действия российских вооруженных сил.
Ответные авиаудары не заставили себя ждать. В течение ночи и утра бойцы ВС РФ наносили удары по расположению украинских военных и представителей власти в Харькове, Сумах, Одессе и на временно оккупированной части Херсонской области.
В Харькове семь ракет были выпущены по одной цели, где находились военнослужащие ВСУ.
Ранее Трамп рассказал об обещании Путина ответить на удары ВСУ по аэродромам.