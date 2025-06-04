Трамп рассказал об обещании Путина ответить на удары ВСУ по аэродромам

Во время разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин заявил, что ВС РФ дадут ответ Украине на недавние атаки по аэродромам. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

Во время последнего телефонного общения между главами двух государств они затронули тему украинских ударов по территории России.

«Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы», — указал Трамп.

Ранее сообщалось, что в ходе совещания российского правительства Путин заявил, что украинская диверсия в Брянской области с подрывом моста была изначально направлена именно против мирных жителей. Он добавил, что по всем международным законам такое квалифицируется как терроризм.