Если украинская армия будет продолжать налеты на мирные объекты на российской территории, то правительство Зеленского может потерять поддержку со стороны Запада.

Тележурналистка Магали Барте во время выступления на канале LCI высказала точку зрения, что Киев сильно рискует, производя активные воздушные налеты на Белгород. Это чревато разрывом финансовых связей с его союзниками.

«Если все больше мирных жителей будет гибнуть, иностранным правительствам будет сложно соглашаться на продолжение финансовых связей с Украиной», - подчеркнула она.

По ее утверждению, Запад не поддерживает удары по мирному населению. В то же время Украина старательно переходит ту грань, которая отделяет военных от некомбатантов. По мнению Барте, подобные действия старательно отслеживаются и анализируются. Их обязательно учтут при выделении следующих траншей Киеву.