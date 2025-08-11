ФСБ опубликовала видео с террористом, убившим главу батальона «Арбат»

ФСБ показала шокирующие кадры, на которых запечатлен момент теракта в московском жилом комплекса (ЖК) «Алые паруса», в результате которого погиб глава добровольческого батальона «Арбат» и руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Видео оказалось в распоряжении РИА Новости.

На кадрах, появившихся в Сети, видно, как террорист-смертник проникает в здание и приводит в действие взрывное устройство. Инцидент произошел 3 февраля 2025 года. После взрыва помещение заполнилось дымом.

Накануне следствие переквалифицировало дело об убийстве Саркисяна по статье о теракте. По данным правоохранителей, преступление было совершено по заказу украинских спецслужб.

Следователи подчеркивают, что атака была тщательно спланирована и направлена именно на Саркисяна, который занимался поддержкой добровольческих формирований и бойцов специальной военной операции (СВО).

