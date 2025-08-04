Стало известно имя вероятного куратора теракта в «Крокус Сити Холле»

Лидер запрещенной в РФ террористической секты баталхаджинцев Ильяс Белхароев, подозреваемый следствием в торговле оружием, мог быть координатором чудовищного теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает NEWS.ru.

По информации экс-участника движения Шамиля Булгучева, Белхароев специализировался именно на поставках оружия для подобных акций, в отличие от «расходных» исполнителей, которых легко бросали. «Это полностью его тема, его специализация», — подчеркнул Булгучев. Источник также не исключил причастности Белхароева к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в конце 2024 года.

Эти обвинения нашли косвенное подтверждение со стороны анонимного источника в правоохранительных органах. По его данным, следственные действия указывают на связь Белхароева и его окружения с обоими резонансными преступлениями.

В настоящее время, как утверждает источник в силовых структурах, сам лидер секты и его соратники скрываются на территории Украины и поддерживают оперативные контакты с Службой безопасности Украины, что усложняет их розыск и привлечение к ответственности.

Ранее сообщалось, что восемь из пятнадцати участников теракта в «Крокусе» частично признали свою вину.